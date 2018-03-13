السيسي يستقبل سيدتين تبرعتا لـ"تحيا مصر" من أجل تنمية سيناء - صور

القاهرة (مصراوي)

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كل من: سيدات محمد إسماعيل عامر، وفتحية محمد إسماعيل السيد، اللتين تبرعتا لصندوق "تحيا مصر" بحساب تنمية سيناء.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قرر استقبال السيدتين بمقر رئاسة الجمهورية؛ للتعبير عن خالص تقديره لموقفهما الوطني، وحرصهما على المساهمة في جهود تنمية سيناء وتعميرها، التي تسير جنبًا إلى جنب مع عملية "سيناء 2018"، للمواجهة الشاملة للإرهاب.

ووجه الرئيس بهذه المناسبة التحية للمرأة المصرية تقديرًا لدورها الوطني المستمر في دعم الوطن، والتضحية بكل غال ونفيس من أجل رفعته وتقدمه واستقراره.