لأول مرة.. أوركسترا القاهرة السيمفوني تعزف في جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

بدأت، منذ قليل، فعاليات الحفل الفني لأوركسترا القاهرة السيمفوني، بقاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة، والذي يتم في إطار الموسم الثقافي الفني للجامعة، بالتعاون مع وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ونواب رئيس الجامعة، وأمين عام جامعة القاهرة، ولفيف من الأساتذة، والطلاب.

وبدأت فعاليات الحفل بعزف مقطوعة موسيقي فيلم الأيدي الناعمة، ثم موسيقي فيلم قصر الشوق، يليها اغنية رايحين شايلين في ايدنا سلاح.

ويقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، خلال الحفل، مؤلفات وأغاني الأفلام السينمائية للموسيقار علي اسماعيل، بمشاركة كورال أكابيلا وبقيادة المايسترو ناير ناجي.