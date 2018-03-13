"الإسكان": بدء تسكين أهالي "عشش محفوظ" بعد تطويرها - صور

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من مشروع تطوير منطقة عشش محفوظ غير الآمنة، بمدينة المنيا، بمحافظة المنيا، ويجري تسكين المستحقين مرحليًا.

وأضاف "مدبولي" في بيان اليوم الثلاثاء، أن مشروع التطوير اعتمد على توطين الأهالي بنفس المنطقة، وإعادة تأهيل المنطقة عمرانيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى تنفيذ مشروع تطوير منطقة أبوهلال بالمحافظة.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية: "يتضمن مشروع تطوير منطقة عشش محفوظ، إنشاء 35 عمارة سكنية بنفس المنطقة، وعمارتين في منطقة مجاورة لها، ليصبح إجمالي العمارات بالمشروع 37عمارة، توفر 859 وحدة سكنية، و89 وحدة تجارية، بتكلفة حوالي 103 ملايين جنيه".

وأوضح صديق، أن المرحلة الأولى للمشروع شملت إنشاء 5 عمارات توفر 90 وحدة سكنية و20 وحدة تجارية، وتم تسكينها، بينما شملت المرحلتين الثانية والثالثة، إنشاء 28 عمارة، وتم تسكين 18 عمارة منها، ويتبقي 10 عمارات بها 220 وحدة سكنية، يجري نقل سكان إحدى المناطق غير الآمنة بالمحافظة إليها، لتصبح محافظة المنيا خالية من العشوائيات غير الآمنة.

وأضاف أن مشروع تطوير منطقة أبوهلال، وهى منطقة غير مخططة، بمدينة المنيا، ويتضمن تنفيذ الأعمال التالية (رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي وشبكة مياه الشرب بالمربع السكني – إنارة الشوارع الرئيسية والداخلية - رصف الشوارع الرئيسية بالأسفلت، وتبليط الشوارع الداخلية ببلاط الانترلوك)، بتكلفة حوالي 16 مليون جنيه