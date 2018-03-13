وكيل "تضامن النواب": إنشاء "فيسبوك" مصري ليس سهلًا

كتب- محمد نصار:

علق النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على تصريحات وزير الاتصالات، المهندس ياسر القاضي، بإنشاء موقع "فيسبوك" خاص بمصر، قائلا: إن مصر بحاجة إلى آلية حقيقية لوقف التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي على الشعب المصري.

وأضاف أبو حامد، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن هناك الكثير من الخيارات المتاحة أمام مصر في هذا الشأن، معتبرا أن اختيار إنشاء شبكة تواصل اجتماعي خاصة بمصر، أصعب هذه الاختيارات، والأمر ليس سهلا في التطبيق.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن الدولة بحاجة ماسة إلى تشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لمنع التأثير السلبي لها على المصريين، ومواجهة الأفكار الهدامة والمعلومات المضللة عن الأوضاع في مصر.

ونوه أبوحامد، إلى أن إنشاء مواقع تواصل خاصة بمصر، لا يمنع من التعامل مع المواقع الموجودة بالفعل ومنها فيسبوك وتويتر وغيرها.

وكان المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، قال إنه قريبًا سيكون لدى مصر فيسبوك خاص بها، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات.

وأضاف القاضي، خلال كلمته بورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل، أمس الاثنين: "يجب أن تكون لدينا القدرة على حماية البيانات، وحماية المواطنين لحماية استقرار الدولة".