رئيس قطاع المرافق ترد على "فيديو" هدم عمارات الإسكان الاجتماعي ببني سويف

القاهرة- (أ ش أ):

صرحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق، في سياق ردها على الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تكسير عمارات الإسكان الاجتماعي "المرحلة الثانية" ببياض العرب بمحافظة بني سويف، بأن مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة بني سويف قامت في ضوء البروتوكول الموقع بين ديوان عام الإسكان والمديرية بالتعاقد مع شركة داري للمقاولات "راشد محمد جودة"، لإنشاء 4 عمارات بإجمالي 96 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي "المرحلة الثانية" ببياض العرب، وهي العمارات محل الفيديو المتداول.

وأكدت وكيل أول وزارة الإسكان ـ في بيان الوزارة مساء اليوم، أنه سبق قيام اللجنة المشكلة بمعرفة وزارة الإسكان بمعاينة العمارات، ولم يتم استلام العمارات لوجود ملاحظات لدي اللجنة، والتي يلزم على المقاول تنفيذها قبل الاستلام الابتدائي، وتسليم الوحدات للحاجزين، وذلك طبقا للبروتوكول، إلا أن المقاول لم يقم بتلافي تلك الملاحظات.

وأوضحت أنه بالتواصل مع المديرية للاطلاع علي جميع الإجراءات القانونية التي اتخذتها المديرية تجاه المقاول ، أفادت بأنه تم انذار المقاول أكثر من مرة بتاريخ (8/11/2016 - 24/11/2016 - 5/12/2016 - 20/7/2017 - 1/8/2017 - 16/9/2017- 21/10/2017) لإنهاء توصيات لجنة الاستلام الابتدائى المُشكلة بمعرفة الوزارة، ولكنه لم يستجب، وتم اتخاذ الإجـراءات القانونية ضد المقاول بهذه الإنذارات طبقاً للقانون رقم 89 لسنة 1998، وتم إدخال المقـاول الجديد أحمد مصطفي حسن لإنهاء ملاحظات الاستلام الابتدائي خصماً من مستحقات المقاول راشد محمد جودة ، حتي تتمكن المديرية من تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، وأثناء تسليم العمارات للمقاول الجديد لبدء العمل قام مندوب المقاول السابق بالتعدي علي مهندسة المشروع والفنيين بالموقع بالسب والقذف ، وتم تحرير محضر ضده في النيابة العامة بمركز بني سويف برقم 1538 لسنة 2018 ، وقام المقاول الجديد بعمل محضر لمندوب المقاول القديم بعد التعرض له أثناء العمل بالمحضر رقم 37/234 أحوال مركز بني سويف.

وأشارت إلى أن هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 10/1/2017 بالقرار رقم (6/1/17/13) بالتعاقد مع مقاولين جدد إذا كان هناك تقاعس من أحد المقاولين الحالين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات السابقة تنفيذا لهذا القرار، وكذلك حتـي يمكننا تسليم الوحدات السكنية فـي 31/3/2018 طبقاً لتعليمات وزير الإسكان.

وأكدت المهندسة نفيسة هاشم أن اللجنة المشكلة بمعرفة الوزارة لم تتسلم العمارات حتي الآن ، نظراً لوجود ملاحظات لديها ، وأن المقاول امتنع عن تلافي تلك الملاحظات ، وقامت المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاول وإسناد العمارات لمقاول آخر لإمكان تلافي ملاحظات اللجنة حتى يتسني الاستلام الابتدائي للعمارات، وتسليم الوحدات للحاجزين في المواعيد المقررة.​