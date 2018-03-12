مقدم برنامج "الشارع المصري" يكشف سبب طرده للشاب الملحد على الهواء

القاهرة- (مصراوي):

قال الإعلامي محمود عبد الحليم، مقدم برنامج "الشارع المصري" على قناة الحدث، إنه اتخذ قرار طرد الشاب المُلحد من برنامجه على الهواء مباشرة، بعدما شعر بارتباكه وعدم قدرته على تقديم أي جديد خلال الفقرة، لافتًا إلى أنه أنكر والده أيضًا، وهو ما أثار غضبه وغضب ضيفه الآخر الشيخ محمود عاشور.

وأضاف عبد الحليم لـ"مصراوي": "استضفته ليس لإثارة أزمة، ولكن لعرض فكره، حتى نوعّي الشباب به وبمخاطره، لكن فوجئت به مرتبكًا ولا يستطيع الرد ولم يقدم لي أي إضافة بالبرنامج، فقمت بطرده"، كاشفًا عن أنه سيشارك في حلقة بالتليفزيون الألماني ومعه الشيخ محمود عاشور والشاب الملحد عن حلقته التي أذاعها في هذا الصدد.

وأوضح أنه يسعى دائما لفتح الملفات التي تشمل محظورات، لكنه سعى لمناقشة ملف الإلحاد نظرًا لانتشاره في الفترة الأخيرة، وخوفه كأب من أن يتحول الأمر لظاهرة تصيب أبناء المجتمع.

وكان الإعلامي محود عبد الحلين استضاف شابًا ملحدًا يُدعى محمد هاشم في فقرة جمعته بالشيخ الأزهري محمود عاشور، وكان الحوار يتسم بالهدوء حتى انفعل "عبدالحليم"، على ضيفه.

وقال مقدم البرنامج للشاب الملحد: "لا يوجد لديه فكر أنت لديك إلحاد، أنا آسف لوجود معايا شاب مصري ملحد، أعتذر للمشاهدين، إزاي بتنكر وجود ربنا، طب مين اللي خلقك".