الرقابة الإدارية تضبط تشكيلًا عصابيًا استولى على 72 مليون جنيه من البنوك

كتب- أحمد جمعة:

تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل عصابي تحايل على عدد من البنوك المصرفية واستولى على مبالغ مالية قدرت بحوالى ٧٢ مليون جنيه، من حساب صندوق الإسكان الإقتصادى التابع لمحافظة القاهرة.

وذكرت الرقابة الإدارية، أن عناصر هذا التشكيل العصابي استخدموا شيكات مصطنعة في سحب جانب من مبالغ التعويضات المخصصة لإحلال سكان منطقة مثلث ماسبيرو.

وأضاف بيان لهيئة الرقابة الإدارية: "تم إحباط محاولة للاستيلاء على جانب آخر من هذه المبالغ أثناء صرفها، وضبط المتهمين الرئيسيين فى التشكيل ويتزعمهم (م.س.ح)، صاحب مطبعة خاصة ومن العناصر المسجلة جنائيا وهارب من تنفيذ عدة أحكام قضائية (تم القاء القبض عليه)"، لافتةً أنه بتفتيش منازلهم ومقار نشاطهم أمكن العثور على جانب كبير من هذه المبالغ التي تجاوزت الـ٢٤ مليون جنيه بخلاف ضبط مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية وعدد من عقود العقارات السكنية والسيارات من متحصلات المبلغ المستولى عليه.

وذكرت الهيئة، أنه تم ضبط 50 متهمًا ممن قاموا بصرف تلك الشيكات وجارى تكثيف الجهود لضبط الباقين، مع اتخاذ إجراءات إحكام الرقابة والحوكمة على عمليات الصرف للحيلولة دون تكرار مثل هذه الوقائع وذلك باستخدام اجهزة الكترونية حديثة.

وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم جميعا علي ذمة التحقيقات.