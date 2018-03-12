ضبط منتحل صفة مستشار بمجلس النواب للنصب على المسؤولين

كتب- أحمد جمعة:

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أحد الأشخاص، انتحل صفة مستشار لجنة الإسكان بمجلس النواب باصطناعه تحقيق شخصية وهويات مزورة منسوب صدورها إلى البرلمان على خلاف الحقيقه واستغلالها فى توطيد علاقته بعدد كبير من أعضاء المجلس وبعض المسؤولين بالجهات المختلفة.

وذكرت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها اليوم الاثنين أن المتهم سعى لاستخدام تحقيق الشخصية المشار إليه بصفته مستشار لجنة الإسكان بمجلس النواب بهدف التقرب من مسؤولي وزارة الإسكان للحصول على بعض الاستفادات والمصالح الشخصية، ومنها: السعي فى تخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإيهام العديد من المواطنين بقدرته على تعيينهم ببعض الوظائف الحكومية.

وأوضحت الهيئة أنه بتفتيش مسكن المتهم عقب استئذان النيابة العامة، تم ضبط العديد من الأختام والنماذج الخاصة بعدد من جمعيات الإسكان والجمعيات الزراعية وغيرها وطلبات التوظيف، فضلًا عن عدد من الكروت وتحقيقات الشخصية، والكارنيهات المقلدة والمنسوب صدورها لعدد من الجهات منها مجلس النواب، وبعض الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة فى مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وغيرها، والتى يستخدمها المتهم فى تنفيذ جريمة انتحال الصفة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.