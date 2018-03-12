توقيع عقود إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير الأول في إفريقيا

كتب - أحمد جمعة:​

شهد الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، مراسم توقيع عقود إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير، الأول في مصر وأفريقيا، والثاني في منطقة الشرق الأوسط.

وتبلغ تكلفة إنشاء المصنع نحو 16 مليون دولار تمولها شركة ابو ظبي للمستلزمات الطبية.

وقالت الدكتورة منال نور، رئيس شركة مشتقات الدم، إن المصنع يستغرق تنفيذه بين 18 إلى 24 شهرا بطاقة إنتاجية 100 مليون سرنجة سنوياً.

وقال اللواء العصار، إن وزارة الإنتاج الحربي تشارك في الخطة القومية للقضاء على فيروس سي، عن طريق الجزء الوقائي بإنشاء مصنع الحقن ذاتية التدمير، معتبرا أن هذا المشروع أمن قومي، ويساهم في خفض الاستيراد وزيادة نسب التصدير.