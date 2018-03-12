تأسيس أول فرقة مسرحية حكومية محترفة لذوي الاحتياجات الخاصة

كتب- محمد لطفي:

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة قرارًا بتأسيس أول فرقة مسرحية حكومية محترفة لذوي الاحتياجات الخاصة تحمل اسم "الشمس"، شعارها "النور منكم ولكم".

وأوضحت "عبدالدايم"، في بيان لها اليوم الاثنين، أن الفرقة ستتبع البيت الفني للمسرح، ومقرها الدائم مسرح الحديقة الدوليي في مدينة نصر.

وقال إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن وزيرة الثقافة حققت حلمًا طال انتظاره ويأتي في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٨ لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار مختار، إلى أن الفرقة سيتم توجيهها إلى المسرح النوعي، وسيقام مجموعة من الورش الفنية المختلفة المؤهله للعمل المسرحي منها: التمثيل، والإلقاء، والحركة التعبيرية، والغناء، والموسيقى، لافتةً إلى أن نتاج هذه الورش سيقدم به عروضًا فنية وطنية واجتماعية تناقش أهم القضايا والمشكلات وأحلام ذوي الاحتياجات الخاصة مدمجة مع فناني البيت الفني للمسرح.

وأكد رئيس البيت الفني للمسرح، أن الافتتاح يكون خلال شهر أبريل المقبل بعرض "العطر"، من إخراج محمد علام، حيث تم تجهيزه بالمسرح ليتناسب مع الصم والبكم والمكفوفين، لافتًا إلى أن أبطاله هم مجموعة من الصم ونجوم البيت الفني للمسرح.