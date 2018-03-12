السيسي يوجه بسرعة تحسين خدمات الكهرباء في الصعيد والمناطق النائية

(مصراوي):

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بسرعة تطوير شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم وفقًا للبرنامج الزمني المحدد بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، خاصةً بالصعيد والمناطق النائية.

وشدد الرئيس، اليوم الاثنين، على أهمية تنفيذ خطة تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لجميع الأغراض خلال السنوات القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.