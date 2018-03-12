السيسي يوجه الحكومة بالاستمرار في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

(مصرواي):

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الكهرباء محمد شاكر، بالمضي قدماً في خطط ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، أخذاً في الاعتبار ما ستحققه تلك المشروعات من تكامل ومنافع متبادلة للدول المشاركة.

واجتمع الرئيس، اليوم الاثنين، مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الكهرباء عرض- خلال الاجتماع- التصور المستقبلي لوضع الشبكة القومية للكهرباء، في ضوء التطور المتوقع لاستهلاك الطاقة لجميع الأغراض خلال الفترة من 2018 حتى 2022.

وتناول الدكتور محمد شاكر، الجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير ورفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومراكز التحكم على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير قطاع الكهرباء بشكل كامل بما يلبي احتياجات مصر الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية.

كما بحث الاجتماع الموقف بالنسبة لمحطات توليد الكهرباء الجديدة التي تم إنشاؤها في العاصمة الإدارية، والبرلس، وبني سويف، حيث أكد وزير الكهرباء أنه من المنتظر بدء دخول تلك المحطات الخدمة وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بداية من يوليو 2018.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الجهود المبذولة لمكافحة سرقات التيار الكهربائي، وكذا الموقف التنفيذي لخطة التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، ولاسيما بالمناطق العمرانية والمدن الجديدة.

كما تناول وزير الكهرباء مساهمة الوزارة في تنفيذ مشروعات التطوير الحضاري بمناطق بشاير الخير 2 و3 بالإسكندرية، فضلاً عن خطوات تطوير محطات توليد الكهرباء بشمال سيناء في إطار حرص الدولة على الدفع قدماً بالجهود التنموية هناك.

واستعرض الوزير، مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها في مصر، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في توليد الطاقة النظيفة من المصادر الجديدة والمتجددة، حيث أشار الدكتور محمد شاكر إلى إنشاء محطة توليد الطاقة الشمسية في بنبان بشمال أسوان، التي تعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية بالعالم، حيث تمت إقامتها على مساحة 250 فداناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

كما استعرض وزير الكهرباء أيضاً، مشروعات التعاون التي تنفذها الوزارة مع عدد من الدول الإفريقية، التي تشمل المساهمة في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء، وخاصةً من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الجهود الجارية لتحقيق الربط الكهربائي مع دول الجوار بما يُحقق المصالح المشتركة مع تلك الدول.

وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بزيادة تكثيف التوعية لترسيخ ثقافة الترشيد في استهلاك الكهرباء، لاسيما في ضوء الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي.

كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة جهود التحديث الشامل لقطاع الكهرباء والاستمرار في عملية تطوير شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم وفقًا للبرنامج الزمني المحدد بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، خاصةً بالصعيد والمناطق النائية.