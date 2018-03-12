اتصالات النواب: سنناقش الوزير فى تصريحاته عن تأسيس "فيسبوك مصري"

كتب – محمود رمزي:

قال النائب احمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، في تصريحاته عن سعي مصر لعمل فيسبوك خاص بها، ووضع برامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات، وحماية المواطنين لحماية استقرار الدولة .

وأضاف" زيدان"، فى تصريح لمصراوي، أنه فوجئ بتصريحات وزير الاتصالات، اليوم ، واللجنة ستهتم بهذا الأمر، والحديث مع الوزير، باعتبارها معنية بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد أمين سر لجنة الاتصالات، على أن لم يسمع يوما فى حياته على وجود "فسيبوك" خاص بكل دولة، لأنها شركة عالمية وليست محلية.

كان المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، قال إن مصر سيكون لديها فيس بوك خاص بها، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات.

وأضاف القاضي، خلال كلمته بورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل، اليوم الإثنين، "يجب أن تكون لدينا القدرة على حماية البيانات، وحماية المواطنين لحماية استقرار الدولة".

" مصر خطت خطوات إيجابية وفاعلة في مجال إنشاء وسائل تواصل مجتمعية مصرية خالصة، على غرار دول كثيرة في العالم، إن مصر يجب أن تكون جزءا من التفاعل الدولي والعالمي في مجالات التواصل الاجتماعي وليس دولة مفعول بها كما كنا قبل سنوات مضت"، بحسب ما قاله الوزير.

ونوه القاضي إلى أنه "تم الانتهاء من مشروع جرائم المعلومات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل لمكافحة الإرهاب، وحماية بيانات المواطنين وعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف".

وقال القاضي، إنه تم الانتهاء من القانون في وزارة العدل، وتم عرضه على مجلس الوزراء الذي وافق عليه، وتمت إحالته إلى البرلمان لمناقشته، وإقراره، لحمايته البيانات الشخصية للمواطنين والدولة.

وأضاف أنه "بعد ثورة 25 يناير تمكنت الجماعات المتطرفة التي تمولها دول في استقطاب أصحاب الفكر غير السوي، عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، وكان يجب على الدولة المصرية التصدي لذلك من خلال سن قوانين وآليات للتحكم في سوق الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، ونتج عنه إنشاء مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية".

وقال القاضي، إن الدولة المصرية لديها استراتيجية شاملة للتنمية ونشر الأفكار الجديدة وتحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية، إلى جانب أدوات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب، من بينها الأطر القانونية المنظمة التي تساهم بصورة كبيرة في حماية المواطن المصري والدولة ككل.

وأوضح أن القانون يتضمن آليات متعددة وتدرج في العقوبات حسب حجم الجرم المرتكب، ما بين الإلزام بإزالة المنشورات والتدوينات، والغرامات، والعقوبات السالبة للحرية، مشيرا إلى أن حجم العقوبات السالبة للحرية محدود جدا بمشروع القانون المقترح، وأنهتم التركيز في تلك العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن القومي وتهدده، مثل ضرب وتخريب شبكات البنوك ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن العقوبة ستكون على قدر حجم التخريب الالكتروني المرتكب.​