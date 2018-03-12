"قومي الفلك": الاثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

القاهرة- أ ش أ:

صرح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور حاتم عودة بأن يوم الاثنين المقبل هو غرة شهر رجب للعام الهجري الحالي 1439، وأن عدة الشهر ستكون 29 يوما حيث سيكون آخر الشهر فلكيا يوم الاثنين الموافق 16 أبريل المقبل؛ وذلك طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد .

وأضاف عودة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين - أن هلال شهر رجب لن تثبت رؤيته يوم الرؤية الشرعية وهو يوم السبت المقبل؛ لميلاده في تمام الساعة الثالثة و12 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة المحلي وغروبه مع غروب الشمس، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من وجود كوكبي (الزهرة وأورانوس) على صفحة السماء عند غروب الشمس في مدينة القاهرة يوم استطلاع الهلال في الاستدلال عليه من عدمه.

وأوضح عودة أن هلال شهر رجب سيغرب مع غروب شمس يوم الرؤية أيضا في كل من (الفيوم، الطور، سانت كاترين، طابا، طنطا، الإسكندرية، بورسعيد والسلوم) بمصر، أما في (حلايب، توشكى، أسوان، قنا، الخارجة، أسيوط وسوهاج) فإنه سيبقى لمدد تتراوح بين دقيقة واحدة إلى دقيقتين فقط، وبهذا لا يمكن رؤية الهلال يوم استطلاعه ويكون اليوم التالي وهو يوم الأحد المقبل هو المتمم لشهر جمادي الآخرة الحالي.

وتابع أن هلال شهر رجب سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة دقيقة واحدة فقط بعد غروب شمس يوم الرؤية، فيما يبقى في سماء بعض العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين دقيقة و11 دقيقة، وفي البعض الآخر سيغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين دقيقة و5 دقائق.

يذكر أن شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم الأربعة وهي 3 متوالية (ذو القعدة وذو الحجة والمحرم)، كما أنه بين شهري جمادي الآخر وشعبان ويعد بشيرا بقرب حلول شهر رمضان المعظم ذى المكانة العظيمة في نفوس المسلمين الذين يحتفلون بقدومه في شتى بقاع الأرض احتفالا خاصا.​