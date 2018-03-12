"العربية للتصنيع" والاستثمار" يتفقان على دعم مُبادرة مشروعات تشغيل الشباب

كتب- عمر مصطفى:

أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، دعم كل جديد ومبتكر للمشروعات الصغيرة لتشغيل الشباب، منخلال طرح سيارات مُتنقلة للأطعمة تتيح فرص عمل جديدة للشباب بالتعاون مع وزارة الإستثمار وصندوق تحيا مصر.

وأضاف عبد العزيز خلال اجتماعه مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم بمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، لبحث سبل تعزيز التعاون وتنفيذ سيارات الأطعمة للشباب بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك بالفعل 3 نماذج من سيارات أطعمة الشباب بهذا المشروع.

وأكد الفريق عبد العزيز: نحن بصدد تنفيذ عربات الأطعمة المتنقلة للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة كبداية لتفيل المزيد من مشروعات تشغيل الشباب.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن دراسة النماذج المتعددة للسيارات التي يتم طرحها للشباب على أن تكون البداية بالعاصمة الإدارية الجديدة والمُحافظات الأكثر فقرا.

وأكدت نصر، على ثقة القيادة السياسية في إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع وجودة المنتج النهائي من تلك السيارات مقارنة بمثيلاتها بتجارب الدول الأخري كان حافزا قويا للتعاون مع الهيئة.

ونوهت = إلى أنه يتم حاليا بحث حل جميع العقبات هناك أن أنظمة سداد متنوعة تيسيرا للشباب ومنها التأجير فضلا عن أنظمة التأمين وبحث الشكل القانوني لتلك السيارات وفقا لقانون المرور المقرر إصداره.

وأكد مسئولي صندوق تحيا مصر وشركة مصر لريادة الأعمال على تفعيل الخطوات الجادة لفتح فرص عمل جديدة للشباب من خلال مشروع سيارات الأطعمة المتنقلة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإستثمار.

بدأت المرحلة الأولى لهذا المشروع 2200 عربة متنوعة الأحجام لمحافظات الجمهورية، كما أن هناك دراسة لإمكانية إضاءتها بالطاقة الشمسية.​