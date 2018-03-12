الخولي يجتمع بشباب حملته من الوفديين للانتهاء من البرنامج الانتخابي

كتبت- هند الشامي:

اجتمع حسام الخولي مع مجموعة من شباب الوفد لتبادل الأفكار والرؤى لوضع اللمسات النهائية لبرنامجه الإنتخابي.

وعرض الخولي الجزء الخاص بالشباب، كما استمع أيضاً لتصورات الشباب وطموحاتهم والتي أكد أنها سيضمنها داخل برنامجه الانتخابي.

في نهاية اللقاء شدد الخولي على ضرورة أن تسود روح المودة والإخاء بين أنصار المرشحين.

كما طالب الخولي الشباب باحترام الآخر أياً كانت توجهاتهم قائلاً: "ستنتهي الانتخابات بكل ما فيها وسيبقى الوفد فحافظوا على الأخوة والاحترام بينكم".

وقال الخولي لمصراوي، إنه حريص على تمثيل الشباب بحملتي، فهم الأمل والمستقبل، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمر صحفي قريبا بحضور أعضاء حملته للإعلان عن برنامجه الانتخابي.​