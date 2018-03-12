رئيس دفاع البرلمان: مواجهة مخاطر شبكة الانترنت ضرورة للحفاظ على الأمن القومى

كتب- أحمد علي:

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب كمال عامر أهمية تأمين المعلومات ومواجهة مخاطر استخدام الإرهابيين لشبكة الانترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وضرورة إحكام السيطرة ومكافحة جرائم تقنية المعلومات دعما لتحقيق الأمن القومي.

وقال عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، إن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب تناقش حاليا مشروع قانون مقدم من الحكومة حول الجرائم الألكترونية وتقنية المعلومات وسبل ووسائل مواجهتها ومنع انتشارها لاحكام السيطرة والتأمين، مؤكدا على حرية التعبير وعدم المساس بالحريات والحقوق الشخصية للمواطنين، وشدد على ضرورة مواجهة محاولات التخريب والإرهاب.

ولفت إلى أن العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" تشارك بها كافة القوات المسلحة على مختلف المحاور ومن وزارة الداخلية وتستهدف حماية مصر والمواطنين من شرور الإرهاب وتهيئة الأجواء للتنمية وتطهير أرض مصر من الإرهاب.

ونوه إلى أنه بالتوازي مع العمليات العسكرية تم الشروع في تنمية سيناء بتكلفة 275 مليار جنيه، مشيرا إلى فتح 15 مصنعا للرخام وسط سيناء، والبدء في جامعة الملك سلمان جنوب سيناء وإقامة عشرات محطات تحلية مياه البحر والعديد من المشروعات الزراعية وتهيد الطرق وتوفير الخدمات لأهل سيناء وتزويدهم بكافة التزاماتهم المعيشية.

وقال رئيس لجنة الدفاع والامن القومي إن العملية "سيناء 2018" تم الاعداد لها بكفاءة عالية والتى بدأت بصدور تعليمات القائد الأعلي للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلتها عملية التحضير وجمع المعلومات الدقيقة والاهداف المحددة، ثم اختيار القوات المنفذة للعمليات لكي تتوائم مع طبيعة الأرض ومناطق العمليات.

وأضاف: أنه تم التنسيق الكامل بين كافة افرع واسلحة القوات المسلحة المختلفة المشاركة في تلك العملية كما ان العملية تشمل تأمين كافة حدود مصر على كافة المحاور بهدف هزيمة الإرهاب وتطهير ثري مصر من دنس الإرهاب وحماية المواطن من شروره.

ونبه إلى أن القوات المشاركة في العمليات العسكرية تراعي بشكل كامل السكان المحليين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية، مشيرا إلى أنه التقي نواب سيناء من أجل التنسيق الكامل والتعرف علي احتياجات المواطنيين من مواد غذائية وخدمات معيشية.

وأوضح أن القوات المسلحة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التموين عملوا علي توفير كافة احتياجات أهالي سيناء، وقامت القوات المسلحة بتوزيع كراتين المواد الغذائية علي بطاقات التموين لتحقيق العدالة في التوزيع كما طالب نواب سيناء بزيادة كمية الخضر والفاكهة وهو ما تم بالفعل.

وتابع: أن العملية سيناء 2018 دقيقة للغاية وأشبة بجراحة دقيقة متخصصة في جسد سيناء لاستئصال الإرهاب، واعتقد ان هناك شفافية كاملة ويتم اعلان كل ما يحدث علي الأرض من خلال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، وهو مايرسخ ثقة المواطن ومايحول دون سريان شائعات مغرضة أو أنباء مغلوطة.​