التعليم: التحقيق في واقعة استعراض الرقص في مدرسة "مودرن سكول"

كتبت-ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم التواصل مع مدير إدارة النزهة التعليمية، بشأن "الفيديو" الذي تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لفقرة من حفل الطلاب المتفوقين بمدرسة "مودرن سكول" بالنزهة، مشيرين إلى أنه لا يتفق والمعايير التربوية.

وتداول رواد "فيسبوك" فيديو لفقرة من إحدى حفلات مدرسة "مودرن سكول"، لطالبات يؤدين استعراضا راقصا على أغنية " أه ياواد يا اسكندراني"، مشيرين إلى أن ملابس الطالبات وأدائهن غير مناسبين لتقديم داخل مؤسسة تعليمية.

وقال خيري - في تصريح لمصراوي - إن مدير إدارة النزهة أكد أن الحفل لم يقام داخل المدرسة ولكنها استأجرت مسرحا خارجيا، وبالتالي فإن المسؤولية خرجت عن سلطته.

وأضاف خيري إنه سيتم إخطار مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، للتأكد من صحة الواقعة وإجراء التحقيق.​