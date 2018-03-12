ننشر تفاصيل بروتوكول "الأعلى للإعلام" و"اتحاد الكرة" بشأن تنظيم البث

القاهرة- مصراوي:

وقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بروتوكول تعاون مع اتحاد الكرة المصرية حول تنظيم البث والعرض والاستغلال الإعلامي والإعلاني لرياضة كرة القدم، اليوم، تضمن 8 مواد، لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه وتتجدد تلقائيا.

ونص البروتوكول، على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المعني بتوفير الحماية الكاملة ضد أي تعدي على الحقوق المرخص بها لاتحاد الكرة بوصفه الجهة المعنية بتنظيم شؤون كرة القدم أو عنصر من العناصر المباشرة للعبة.

وبموجب هذه المادة اتفق الطرفان على 4 أحكام، وهي تقدم اتحاد الكرة بشكوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحديد طبيعة الاعتداء والشخص الطبيعي أو الاعتباري المعتدي ودليل الاعتداء، وتشمل هذه الحماية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة تجاه الشكوى التي تقدم ووقف التعدي على هذه الحقوق كما يلتزم المجلس باتخاذ إجراءات وقف التعدي على الحقوق بكافة ما يملكه من وسائل على وجه السرعة بعد تقديم الشكوى من الاتحاد أو المرخص له في حدود الترخيص، وأخيرا يلتزم المجلس بإخطار اتحاد الكرة بما اتخذه من إجراءات.وتناول البروتوكول، أحكام عامة أبرزها أن يلتزم الاتحاد أو من ينوب عنه بعمل تراخيص اعلانية للعناصر المباشرة للعبة والتي تقع تحت نطاق الحقوق الخاصة به، و يلزم المجلس جميع الجهات التي تقع تحت نطاقه تقديم التراخيص الدالة على السماح بعرض أي محتوى خاص ببثه، كما يلتزم باتخاذ جميع الاجراءات بوقف ومنع أي محتوى في حال ثبوت اعتداء على اية من الحقوق.

وشملت الأحكام العامة أيضا أن الاتفاقية سارية ونافذة على كل البطولات والأحداث اعتباراً من تاريخ توقيعها، فضلا عن تسمية فريق عمل مشترك بينهم يضم ممثل لكل طرف وعلى عقد اجتماعات دورية والتواصل المستمر لبحث تحديث الاتفاق وآليات التنفيذ على وتذليل العقبات التي قد تؤثر سلباً في تنفيذه، كما يلتزم طرفا الاتفاق بالسرية تجاه أي معلومات مالية أو تجارية أو فنية موضوع هذا العقد والتي قد يطلع أي منهما عليها في أثناء تنفيذه.

كما نص البروتوكول، على أن من المتفق عليه ان موضوع الاتفاق هو حماية ممارسة او استغلال حقوق مرخص بها، وأن يتم تنفيذ هذا الاتفاق يأتي في إطار احكام القانون واللوائح والانظمة والقرارات.

وفيما يلي نص بروتوكول تنظيم البث والعرض والاستغلال الإعلامي والإعلاني لرياضة كرة القدم:

- إنه اليوم في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحرر هذا البروتوكول بين كل من:

أولاً: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويمثله قانونا مكرم محمد أحمد بصفته رئيس المجلس (طرف أول).

ثانياً: الاتحاد المصري لكرة القدم، ويمثله قانونا هاني أبو ريدة بصفته رئيس الاتحاد (طرف ثان).

التمهيد: لما كانت رياضة كرة القدم بوصفها الرياضة الأكثر شعبية وجماهيرية بين الرياضات المتعددة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي والقارة الإفريقية والعالم.

ولما كان الإعلام الرياضي قائماً على العناصر المباشرة للألعاب الرياضية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر حقوق البث والبرامج الرياضية المتعلقة بها وما ينتج عنها من حقوق الاستغلال الإعلاني لها، وكل هذا يعتبر من الأنشطة المرتبطة ارتباطاً وثيقا برياضة كرة القدم والمساهمة في تنمية هذه الرياضة والتسويق الرياضي بشكل عام.

ولما كانت المنظومة التشريعية المصرية والدولية قد نظمت قواعد مستقرة لممارسة الأنشطة الرياضية والتجارية المرتبطة بها وممارسة الحقوق الناتجة عنها.

ولما كان الطرف الأول هو الجهة الأعلى المعنية بتنظيم الإعلام والطرف الثاني هو الجهة المعنية بتنظيم شئون كرة القدم وكلاهما يشتركان في مصلحة مباشرة تتمثل في تنظيم وضبط البث والعرض والاستقلال الإعلامي والإعلاني. ولما كان طرفا هذا الاتفاق يرغبان في إيجاد آلية إيجابية لضمان إنفاذ وتحقيق الغاية منه بصورة إيجابية.

وبتمام الإيجاب والقبول بين الطرفين، وبعد إقرارهما توافر الصفة والأهلية اللازمين لإبرام هذا الاتفاق وخلو إرادتهما مما يعيبها، فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى:

التمهيد والملاحق: يعتبر التمهيد السابق وكذا الملاحق المرفقة جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومتمم ومكمل له وكذلك الملاحق المرفقة أو التي قد ترفق مستقبلاً باتفاق الطرفين، وتكون جزءا لا يتجزأ من هذا البروتوكول ويرجع إليهما في كافة أحكامها وبنودها.

المادة الثانية: المصطلحات والتعريفاتيكون للمصطلحات الواردة في هذا الجدول المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر.

الحقوق: كل الحقوق الواردة بقانون الملكية الفكرية وفي أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم وبما يرد منها في التعاقدات.

العناصر المباشرة للعبة العناصر الأساسية والتي ينشأ عن غيابها عدم إقامة المباريات، وتشمل هذه العناصر (اللاعبون/ الحكام/ الأجهزة الفنية والإدارية والطبية/ الملاعب).

المسميات: جميع المسميات التي يمكن إطلاقها للربط بين الرعاة والبطولات والأحداث (مثال الراعي الرسمي والراعي الذهبي والراعي الفضي والمشروب الرسمي والناقل التليفزيوني الرسمي Official Broadcaster) وغيرها من المسميات المتعارف عليها في مجال تسويق حقوق الرعاية للفعاليات والأنشطة الرياضية.

الحقوق التجارية الحقوق القابلة للاستثمار التجاري المصرح بها فقط ومنها حقوق الرعاية والإعلان وعرض البث التليفزيوني الأرضي والفضائي والإذاعي والإعلاني بمختلف وسائله.

حقوق الرعاية والإعلان: حقوق الرعاية المصرح بها فقط للرعاة بمختلف أشكالها ومسمياتها المتعارف عليها في مجال الرعاية والإعلان للفاعليات والأنشطة الرياضية ومنها:

حقوق الإعلان في الملاعب التي تجرى عليها المباريات في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المقترن باسم البطولات وعلاماتها، وكذا الترخيص باستخدام علامات البطولات على المنتجات ووسائل الخدمات والهدايا التذكارية المتخصصة للترويج للبطولات أو للبيع في الأسواق.

العلامات: جميع الشعارات والرموز والتمائم والنماذج الخاصة بالبطولات والأحداث.

النطاق واللغات: الحق في ممارسة الحقوق في نطاق جغرافي وبمختلف لغات العالم بما تحدده الاتفاقات والتراخيص.

الرعاة الرسميون للبطولة المرخص لهم بحقوق الرعاية أو الإعلان.

المادة الثالثة:

مصادر الحقوق:

مصادر الحقوق المرخص بها من صاحب الحقوق أصلياً أو المرخص له بالتصرف ومصادرها كالآتي:

تعريفات الحقوق بأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

- القوانين السارية في شأن تنظيم منشأ الحقوق وملكيتها وصور التصرف فيها وحدود التصرفات وطبيعتها ومنها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والقانون التجاري والقوانين المنظمة للإعلام والإعلان وأعمال البث التليفزيوني والإذاعي وتنظيم الصحافة وتنظيم التداول والعرض الرقمي بمختلف الوسائل وكذلك المواثيق والقرارات الإدارية من جهات الاختصاص.

- العقود التي يتم بموجبها الترخيص بالحقوق من صاحب الحق بالترخيص.

المادة الرابعة: الحماية من المتفق عليه بين طرفي هذا البروتوكول أن الطرف الأول هو المعني بتوفير الحماية الكاملة ضد أي تعدي على الحقوق المرخص بها للطرف الثاني بوصفه الجهة المعنية بتنظيم شئون كرة القدم وعنصر من العناصر المباشرة للعبة.

ولهذا اتفق الطرفان على الأحكام التالية:

1- سوف يتقدم الطرف الثاني للطرف الأول بشكوى بتحديد طبيعة الاعتداء و الشخص الطبيعي والاعتباري المعتدي ودليل الاعتداء.

2- تشمل هذه الحماية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة تجاه الشكوى التي تقدم من الطرف الثاني ووقف التعدي على هذه الحقوق بعد التثبت من وقوعها وإخطار الطرف الثاني بما تم اتخاذه في هذه الشأن.

3- يلتزم الطرف الأول باتخاذ إجراءات وقف التعدي على الحقوق بكافة ما يملكه من وسائل على وجه السرعة بعد تقديم الشكوى من الطرف الثاني أو المرخص له في حدود الترخيص.

4- يلتزم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني بما اتخذه من إجراءات وقرارات بشان وقف التعدي، والجهة أو الجهات المتعدية.

المادة الخامسة: مرفقات الاتفاق تعتبر المرفقات التالية جزء مكمل ولا يتجزأ من الاتفاق ومتممة له:

- تعريفات الحقوق بأنظمة الاتحاد الدولب لكرة المقدم ( FIFA ).

- العقود التي يتم بموجبها الترخيص بالحقوق من صاحب الحق بالترخيص.

المادة السادسة: مدة الاتفاق أتفق الطرفان أن مدة هذا الاتفاق اربع سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه وتمتد مدته الاربع سنوات تتجدد تلقائيا.

المادة السابعة: أحكام عامة

1- يلتزم الطرف الثاني أو من ينوب عنه بعمل تراخيص اعلانية للعناصر المباشر للعبة والتي تقع تحت نطاق الحقوق الخاصة به بالطرف الثاني.

2- يلزم الطرف الأول جميع الجهات التي تقع تحت نطاقه تقديم التراخيص الدالة على السماح بعرض أى محتوى خاص ببثه.

3- يلتزم الطرف الاول باتخاذ جميع الاجراءات بوقف ومنع أي محتوى في حال ثبوت اعتداء على اية من الحقوق.

4- اتفق طرفا الاتفاق على أن أحكامه سارية ونافذة على كل البطولات والاحداث اعتباراً من تاريخ توقيعه.

5- اتفق طرفا الاتفاق على تسمية فريق عمل مشترك بينهم يضم ممثل لكل طرف وعلى عقد اجتماعات دورية والتواصل المستمر لبحث تحديث الاتفاق وآليات التنفيذ على وتذليل العقبات التي قد تؤثر سلباً في تنفيذه.

6- يلتزم طرفا الاتفاق بالسرية تجاه أي معلومات مالية أو تجارية أو فنية موضوع هذا العقد والتي قد يطلع أي منهما عليها اثناء تنفيذه.

7- من المتفق عليه أن موضوع الاتفاق هو حماية ممارسة أو استغلال حقوق مرخص بها.

8- من المتفق عليه ان يتم تنفيذ هذا الاتفاق يأتي في إطار احكام القانون واللوائح والأنظمة والقرارات.

9- إذا وجد في أي وقت ان احد احكام هذا الاتفاق قد اصبح غير قانوني أو باطلا أو غير قابل للتنفيذ فإن ذلك لا يؤثر على ولا يخل بقانونية أو صحة أو قابلية تنفيذ أي حكم آخر من أحكام الاتفاق.

10- أي تعديلات تجرى على هذا الاتفاق يجب أن تكون كتابية وموقعة من اطرافه .

11- هذا البرتوكول ملزم لطرفيه ولا يجوز لأي منهما مخالفة أي حكم من أحكامه إلا في حالة ثبوت القوة القاهرة أو الطارئة.

المادة الثامنة: القانون الحاكم ونسخ العقد

1- في حالة حدوث خلاف بين طرفي هذا البروتوكول في أثناء تنفيذه هذا العقد و/أو تفسير أي من مواده يتم حله ودياً بناءً على طلب أي طرف وذلك خلال اجتماع يطالب بانعقاده أي طرف ويعقد الاجتماع خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت الدعوة له وفي حال التوصل لاتفاق يحرر به محضر يوقع عليه الحضور ويكون القانون المصري هو القانون الوحيد الواجب التطبيق.

2- كافة الإخطارات والمراسلات المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول تكون صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إذا ما أرسلت كتابة على العناوين الواردة بصدر العقد أو بالبريد الإلكتروني الخاص بكل طرف.

3- تحرر هذا البروتوكول من تمهيد وعدد 8 مواد وعدد 2 ملاحق مرفقة بكل نسخة، ولقد حرر من 2 نسخة أصلية وسلمت ليد كل طرف نسخة أصلية للعمل بموجيها.​