محافظة الجيزة: تطوير البنية الأساسية لمنطقتى ميت عقبة وأرض اللواء

كتب- السيد الحراني:

قال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إنه جارى حالياً وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالجيزة تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال التنمية المجتمعية والبشرية وتطوير البنية الأساسية.

وقال المحافظ فى تصريحات له أن هذه المشروعات تضم تطوير منطقة ميت عقبة كمرحلة أولى مع المعونة الفرنسية بقيمة 26 مليون جنية ومشروع تطوير منطقة أرض اللواء بقيمة 90 مليون جنيه.

وأضاف أن المحافظة تتعاون مع الجهاز فى مشروعات إقراض من خلال الجمعيات الأهلية بقيمة 32 مليون جنيه.

من جانبه قال محمد سلطان مدير عام جهاز تنمية المشروعات بالجيزة، إن الجهاز قام خلال شهر فبراير بتمويل 325 مشروع صغير ومتناهى الصغر بقيمة 13 مليون جنيه وفرت 526 فرصة عمل.

وأضاف أنه جارى إعداد عقد جديد بقيمة 19 مليون جنيه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز ومؤسسة مصر الخير لتنفيذ مشروعات حيوانية بالواحات البحرية بالمزرعة التابعة للمؤسسة لعدد 250 مستفيد من أبناء الجيزة لدعمهم بـــ 20 رأس ماشية لكل مستفيد بقيمة 500 ألف جنيه لمدة 7 أشهر.

ثم يتم عمل مراحل أخرى من المشروع المستهدف منه تربية 20 ألف رأس ماشية لعدد 1000 مستفيد بقيمة 500 مليون جنيه.​