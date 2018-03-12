"جنوب القاهرة" للكهرباء: تنفيذ 88.28% من خطة تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية

كتب- محمد صلاح:

قال بيان صادر عن وزارة الكهرباء، إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تابع مستوى الأداء وما تم إنجازه من تطوير بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، واستعرض المهندس حسام عفيفى رئيس الشركة تقريراً أوضح فيه الموقف التنفيذى والمستهدف لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات.

وحول الموقف التنفيذي لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، أوضح رئيس الشركة، أنه تم إحلال وتوسعة 295 محول و100 كشك توزيع إضافة لـ 254 عامود.

وحول شبكة الجهد المتوسط ، فإنه تم الانتهاء من تنفيذ 133.8 كم من الخطوط الهوائية و533.71 كم كابلات، وحول شبكات الجهد المنخفض تم الانتهاء من تنفيذ 269.47 كم موصلات هوائية و205.9 كم كابلات، و951 صناديق جهد منخفض.

وحول الموقف التنفيذي لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية أضاف المهندس حسام عفيفى، أنه تم الانتهاء من تحويل تلك الخطوط بكل من شمال ريف الجيزة 1 بإجمالى عدد 27700 متر ، شمال ريف الجيزة2 (41650 متر)، وجنوب ريف الجيزة 35590 متر ووسط ريف الجيزة 9531 متر بإجمالى أطوال للكابلات تصل إلى حوالى (114471) متر.

هذا وقد بلغت نسبة التنفيذ لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بشركة جنوب القاهرة حوالى 88.28 %، إلا أن هناك بعض الاعتراضات من الأهالى تؤثر على نسبة التنفيذ.

وأكد وزير الكهرباء خلال الإجتماع على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها، وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة.

كما تم أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.

وجدير بالذكر أن نطاق عمل شركة جنوب القاهرة يمتد إلى عدد من المناطق تتضمن كرداسة، المنصورية، الواحات، أوسيم، وردان، منشآة القناطر، الصف، العياط، أطفيح، أبوالنمرس، الحوامدية، البدرشين.

وتأتى هذه اللقاءات في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أي مخاطر تهدد أرواحهم وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور فضلاً عن تأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات.​