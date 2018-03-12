برلماني عن الداعيين لمقاطعة الانتخابات: "عناصر مُفلسة"

كتب- محمد نصار:

هاجم اللواء سيف الدين نصر الصافي، عضو مجلس النواب عن دائرة دشنا، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية قائلا: هؤلاء هم المفلسون الذين يعملون لصالح أجندات خارجية لا تريد الخير لبلادنا، ويحاولون عرقلة مسيرة البناء والتنمية والاستقرار التي بدأها الرئيس السيسي.

وأضاف سيف الدين، في بيان له، اليوم الاثنين، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، واجب على كل مصري ومصرية، بعد ما قدمه لمصر وللمصريين من إنجازات في جميع المجالات ومشروعات تنموية كبرى تشهد عليها جميع المحافظات.

ودعا عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، الشعب المصري المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتفويت الفرصة على كل من يتربص بمصر وعلى جماعة الإخوان الإرهابية التي ترغب في تعطيل العملية السياسية في مصر.