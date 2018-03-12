وزير النقل يشارك في مؤتمر سكك حديد بدبي

كتب- أحمد نجيب:

شارك الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الاثنين، في فعاليات مؤتمر السكك الحديدية بالشرق الأوسط ٢٠١٨ في دورته الثانية عشرة والمقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور مكثف من وزراء نقل ومواصلات دول خليجية وعربية وعالمية. حسب بيان للوزارة.

وشارك في المؤتمر الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والتحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخوليو غوميز - بومار وزير البنية التحتية والنقل والإسكان بإسبانيا وآلان لوشينكوف، نائب وزير النقل الروسي، وخليفة بن سعيد العبري، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى وفود شركات عالمية وخبراء متخصصون في مجال السكك الحديدية من عدد كبير من الدول حيث يُعتبر مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية أكبر فعاليّة مختصّة بالسكك الحديدية، والنقل، والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا حيث يجمع المؤتمر المسئولين وصنّاع القرار الحكوميّين لتشكيل النظرة الشاملة المتعلّقة بالسكك الحديدية وتحديد مستقبلها لمواجهة التحديّات الحاضرة والتطوير في المستقبل ويناقش المؤتمر اتجاهات قطاع السكك الحديدية وتلبية الاهتمام المتزايد في هذا المجال.

ويشمل برنامج المؤتمر استعراض نظم معلومات الركاب ونظم إصدار تذاكر النقل لتلبية احتياجات المسافرين العصريين، كما تتضمن فعاليات المؤتمر سلسلة من الجلسات التفاعلية لمناقشة التحولات التكنولوجية وأبرز المستجدات حول عقود مشاريع السكك الحديدية المخطط منحها في العام 2018 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يتضمن المؤتمر مناقشة الرقمنة والابتكار في السكك الحديدية والسكك الحديدية عالية السرعة ودور محطات السكك الحديدية في ازدهار المدن وإعادة النظر في الشبكات لتحقيق النقل بواسطة السكك الحديدية عالية السرعة HRS ووسائل النقل المستقبلية والنقل الجماعي "التغلب على التحديات لتحقيق التميز التشغيلي".​