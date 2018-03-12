شرشر: قانون تنظيم الصحافة به ألغام ولابد من حوار مجتمعى بشأنه

كتب- أحمد علي:

قال النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن الحوار والنقاش حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أصبح ضرورة ومهمة للغاية، لما يتضمنه من ألغام متعلقة بأبناء مهنة الصحافة والإعلام قائلا: "قانون تنظيم الإعلام يحتوى على ألغام وفى حاجة لحوار مجتمعى شامل لأبناء المهنة".

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الاثنين، مؤكدًا على أن جلسات الإستماع لأبناء المهنة والمتخصصين ضرورة محلة، حتى لا نكون أمام قانون غير متوافق عليه من أبناء المهنة والعاملين فيها، مشيرًا إلى أن أوضاع الجمعيات العمومية، وآليات الملكية وعقوبات وضوابط النشر محل جدل وخلاف واسع لابد أن يتم حسمه من خلال المتخصصين وليس تركها دون حسم.

فى السياق ذاته أكد شرشر على أن أوضاع الإعلام الإلكترونى فى هذا القانون محل جدل أيضا، وفى حاجة إلى نقاش وحوار، خاصة أن مستقبل الإعلام والصحافة فى مصر هى الإعلام الإلكترونى، مؤكدا على أن القانون به ألغام كبيرة ولا بد من حوار واسع حوله.

ولفت عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إلى أن القانون لا يزال يناقش ويدرس فى اللجنة بمجلس النواب، ولكن يتم بشكل منغلق ودون إضطلاع الرأى العام والصحفيين على ما يجرى من مناقشات، قائلا:" القانون الذى يعد الأهم والأخطر يناقش دون حضور الصحفيين ومحررى البرلمان، وتتم مناقشاته بشكل سرى، وهذا أمر لابد من إعادة النظر بشأنه حرصا على مصلحة الجميع".

وأكد شرشر على أنه أبدى اعتراضه لأعضاء ورئيس اللجنة بشأن المناقشة بشكل سرى، خاصة أن القانون يهم الجماعة الصحفية والإعلامية، ومن ثم يجب عليهم الإطلاع على كل التفصيلات والمناقشات، حتى تكون الآراء والمواقف معلنة، من أجل الوصول لأفضل الرؤى، مضيفا: "لا يوجد أى حوار أو نقاش مجتمعى ولابد منها حرصا على المصلحة العامة".​