محافظ الجيزة يكرم المشاركين في تنظيم مؤتمر "الأورومتوسطية"

كتب - السيد الحراني:

كرّم اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، السبت، المشاركين في تنظيم مؤتمر"الأورومتوسطية" من شركات السياحة وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، والإدارة العامة للسياحة، ومكتب المحافظ، حيث منحهم شهادات تقدير لجهودهم المخلصة والأداء المتميز والمشرف في استضافة ممثلي 47 دولة.

وأكد المحافظ في بيان، السبت، أن "كافة أعضاء الجمعية الأورومتوسطية عبروا عن شكرهم العميق للمحافظة، والكرم الزائد والترحاب الشديد منذ وصولهم إلى مطار القاهرة وحتى مغادرتهم"، مشيرًا إلى أن "كافة المنظمين أدى دورهم بإخلاص وتفاني انطلاقا من الحس الوطني، إلى جانب الظهور بمظهر مشرف أمام الضيوف".

شملت الأسماء، التي تم تكريمها اللواء محمد رأفت همام، سكرتير عام محافظة الجيزة، وعادل على عبدالرازق، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمود زين العابدين، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، ومحمود على من الإدارة العامة للسياحة.​