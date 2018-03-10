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أسقف شبرا الخيمة يدشين كنيسة مارمرقس بمسطرد

09:37 م السبت 10 مارس 2018
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كتب- إسلام ضيف:

دشن الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، اليوم السبت، كنيسة مار مرقس الرسول الكائنة بكنيسة السيدة العذراء الأثرية بمسطرد.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية إنه تم تدشين ثلاثة مذابح على أسماء مار مرقس، ومار مينا، والبابا كيرلس السادس.

وأوضح حليم أن أسقف شبرا الخيمة دشن كذلك معمودية الكنيسة بعد تجديدها، وبدأت عقب انتهاء التدشين صلوات القداس الإلهي بالكنيسة.

أسقف شبرا الخيمة مسطرد الكنيسة الأرثوذكسية

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