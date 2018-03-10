محافظة القاهرة توضح تفاصيل انهيار عقار السيدة زينب

كتب - السيد الحراني:

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغ عن انهيار عقار شبه مهجور مكون من 3 طوابق بـ6 عطفة العقاد من درب الكنيسة شارع خيرت حي السيدة زينب.

ووجه محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد، رئيس حي السيدة زينب المهندس حسام رافت، الانتقال لموقع الحادث والتنسيق مع المرور والحماية المدنية وشرطة المرافق لعمل كردون أمني حول المنطقة وإجراء التحويلات المرورية اللازمة، وتكليف لجان هندسية من الحي لمعاينة العقارات وتحديد أسباب الانهيار وحجم الخسائر في الأرواح والمصابين ومتابعة جهود رجال الحماية المدنية لإنقاذ المواطنين المحصورين تحت الأنقاض، كذلك عمل الحصر اللازم بأعداد الأسر المتضررة.

وأكد رئيس حي السيدة زينب المهندس حسام رأفت، أن العقار خشبي شبه مهجور ويتردد عليه أحد قاطني المنزل علي فترات متباعدة، بالإضافة إلى تعرض أن العقار صادر له قرار ترميم منذ 1993 مع قطع المرافق عنه وما زال البحث جاري حتى الآن، تحت الأنقاض من قبل رجال الحماية المدنية للتأكد من عدم وجود أحد تحت الأنقاض.