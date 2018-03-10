أكثر الكلمات إنتشاراً

يوم الشهيد محمد صلاح انتخابات الرئاسة شهادة أمان العملية الشاملة 2018

محافظة القاهرة توضح تفاصيل انهيار عقار السيدة زينب

09:46 م السبت 10 مارس 2018
محافظة القاهرة توضح تفاصيل انهيار عقار السيدة زينب

ارشيفية

كتب - السيد الحراني:
تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغ عن انهيار عقار شبه مهجور مكون من 3 طوابق بـ6 عطفة العقاد من درب الكنيسة شارع خيرت حي السيدة زينب.

ووجه محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد، رئيس حي السيدة زينب المهندس حسام رافت، الانتقال لموقع الحادث والتنسيق مع المرور والحماية المدنية وشرطة المرافق لعمل كردون أمني حول المنطقة وإجراء التحويلات المرورية اللازمة، وتكليف لجان هندسية من الحي لمعاينة العقارات وتحديد أسباب الانهيار وحجم الخسائر في الأرواح والمصابين ومتابعة جهود رجال الحماية المدنية لإنقاذ المواطنين المحصورين تحت الأنقاض، كذلك عمل الحصر اللازم بأعداد الأسر المتضررة.

وأكد رئيس حي السيدة زينب المهندس حسام رأفت، أن العقار خشبي شبه مهجور ويتردد عليه أحد قاطني المنزل علي فترات متباعدة، بالإضافة إلى تعرض أن العقار صادر له قرار ترميم منذ 1993 مع قطع المرافق عنه وما زال البحث جاري حتى الآن، تحت الأنقاض من قبل رجال الحماية المدنية للتأكد من عدم وجود أحد تحت الأنقاض.

انهيار عقار محافظ القاهرة سقوط عقار

الخبر التالى:

محافظ الجيزة يكرم المشاركين في تنظيم مؤتمر "الأورومتوسطية"

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان