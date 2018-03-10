نقيب الصحفيين: "الخطيب" سيعتذر لشيخ الأزهر لحل أزمة حبسه

القاهرة- مصراوي:

التقى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، اليوم السبت، بالإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وتم عقد جلسة مطولة حول كيفية تقديم الاعتذار اللازم بشأن تداعيات الحكم الصادر ضد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، بالحبس 4 سنوات.

وقال نقيب الصحفيين، في بيان اليوم السبت، إن الأمر سوف يحتاج إلى جلسة أخرى مقبلة مع الإمام الأكبر لتقديم واجب الاعتذار من جانب الكاتب الصحفي أحمد الخطيب للدكتور أحمد الطيب، واتخاذ الإجراءات التأديبية النقابية اللازمة في هذا الصدد.

وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة "زينهم"، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بتأييد حكم سجن الصحفي أحمد الخطيب رئيس القسم السياسي في جريدة الوطن سابقًا، 4 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه.

وتقدم "الخطيب"، بمعارضة على حكم محكمة الجنايات الصادر غيابيًا في سبتمبر الماضي ضده بحبسه لمدة 4 سنوات؛ لاتهامه بإهانة مشيخة الأزهر، إلا أن المحكمة رفضت المعارضة وأيدت حكمها السابق.

كان المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، أحال الصحفي بجريدة الوطن أحمد الخطيب، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بإهانة الأزهر، ونشر أخبار وشائعات كاذبة عنه وعن رجاله وكبار علمائه.

وأقام شيخ الأزهر دعوى قضائية ضد رئيس تحرير "الوطن" ورئيس القسم السياسي آنذاك "أحمد الخطيب" تفيد باتهامهما بإهانة شيخ الأزهر ومستشاره القانوني.

وذكرت الدعوى أن جريدة الوطن نشرت أخبارا وتقارير وسلسلة مقالات تحت عنوان "فساد الأزهر" تناولا فيها الأزهر بالعديد من العبارات والأوصاف التي تعد إهانة بحق الأزهر وتستوجب المحاكمة، مما أثار استياء الكتاب والمفكرين والكافة من الحملة المسيئة على الأزهر الشريف كمؤسسة تلقى احترام المجتمع والعالم أجمع.

وأشارت الدعوى إلى تناول الجريدة المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر المستشار محمد عبدالسلام بعبارات مسيئة ونشر وقائع كاذبة ومختلقة تشكل جريمة سب وقذف.