بدء المناظرة بين المرشحين لرئاسة "الوفد"

كتبت - هند الشامي:

بدأت قبل قليل، المناظرة التي يعقدها النائب الوفدي محمد فؤاد، بين المرشحين لرئاسة حزب الوفد؛ لعرض برامجهم الانتخابية.

وحضر الموتمر المرشح حسام الخولي، وعلاء شوالي، فيما اعتذر بهاء أبو شقة عن الحضور.

وقال فؤاد خلال كلمته بالمؤتمر، إن اليوم هدفه التقاء الأفكار ليكوَّن كل وفدي عقيدة حقيقية لاختيار من رئيس الوفد القادم، في هذا الحزب العريق الذي احتفل أمس بذكرة ثورة 1919، مضيفًا: "أكن كل الاحترام والتقدير للمرشحين، والمستشار بهاء أبو شقة اعتذر عن الحضور لتواجده في الشرقية نظرًا لوفاة زوجة رئيس نادي القضاة السابق".

وكان السيد البدوي رئيس الحزب، أعلن عقد جمعية عمومية يوم 23 مارس المقبل لانتخاب رئيس الحزب، والتصويت على تعديلات اللائحة، ليتراجع بعدها بـ24 ساعة عن القرار معلنا تحديد 30 مارس المقبل لعقد "العمومية"، وذلك لمناقشة جدول الأعمال، الذي يتضمن التقرير السياسي لرئيس الحزب، والتقرير المالي لأمين الصندوق، وتقرير مراقب الحسابات، وانتخاب رئيس الحزب الذي تبدأ ولايته الرئاسية، اعتبارًا من ٢ يونيو المقبل.