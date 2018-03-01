"المؤتمر": إنجازات مدينة العلمين الجديدة تجذب الاستثمارات لمصر

كتبت- مروة شوقي:

قال حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، إن القضايا المهمة التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال تدشينه المشروع القومى لمدينة العلمين الجديدة، تؤكد حرص الرئيس على تحقيق التنمية الشاملة فى جميع أنحاء البلاد.

وأشار الحزب، فى بيان له، إلى أن اهتمام الرئيس بإنشاء العديد من المدن العمرانية الجديدة خاصة في الساحل الشمالي، يعمل على جذب السياحة العالمية لمصر، إضافة إلى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأضاف الحزب: "ماشاهده الشعب المصري اليوم خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدينة العلمين الجديدة ومجموعة أخرى من المدن على امتداد الساحل الشمالى الغربي إنما هو بمثابة انجازات كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الحياة المعمارية والصناعية والسياحية والتنمية الشاملة والحقيقية".

ولفت حزب المؤتمر، إلى أن إنشاء هذه المدن المتكاملة الجديدة سيساعد في إعادة توزيع السكان لحل أزمة التكدس فى مناطق الوادي والدلتا التى لم تعد قادرة على استيعاب أي زيادات جديدة في السكان، علاوة على خلق الملايين من فرص العمالة الحقيقية التي ستوفرها تلك المشروعات.