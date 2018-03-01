وكيل دفاع "النواب": مشهد افتتاح "العلمين" يدعو للفخر.. والسيسي رجل المرحلة

كتب- محمد نصار:

قال اللواء سلامة الجوهري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشهد افتتاح المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، يدعو للفخر.

وأضاف الجوهري، في بيان له الخميس، أن الرئيس السيسي يهدف من تدشين المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة على مساحة 8 آلاف فدان، إلى جذب الاستثمار والسياحة الخارجية.

وتابع الجوهري: "هذه أول مرة نرى على الساحل أبراج وفنادق بارتفاع 40 طابقًا، وأتوقع أن هذه المدينة تحديدًا ستكون عاملًا قويًا لجذب المستثمر والسائح الأجنبي والعربي من أجل الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والرقي الموجود بها.

وأوضح الجوهري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الدولة لا تتكلف شيئا من خزينتها في هذه المشروعات، وأن العائد منها أكبر بكثير مما يتم انفاقه، كما أكد أنه لن يفتح باب الحجز إلا بعد اكتمال المرافق بالكامل.

وأكد الجوهري أن أحد أهم الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي اليوم، تأكيده على أن هناك فرقا بين حرية الرأي والإساءة، واعتباره أن الإساءة للجيش والشرطة "خيانة عظمي"، مؤكدا أنه يتفق مع الرئيس السيسي في هذا المعنى، وتأكيده للإعلام وللجميع على التصدي لأي محاولات إساءة لرجال الجيش والشرطة الذين يقدمون أبنائهم فداءا للوطن، ودائما وأبدا هم الدرع الذي يحمي الوطن.

وأكد أن ما يحدث في مصر من تنمية ومحاربة الإرهاب في الفترة الحالية يثبت مقوله "يد تبني ويد تحمل السلاح"، فقواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد وجاهزة للتعامل مع الإرهاب الأسود وصد أي عدوان من أي دولة، وفي نفس الوقت نسير بخطى ثابتة وسريعة في التنمية المستدامة والبنية التحتية والاقتصاد وما تشهده البلاد حاليا من استثمار، ومن رقي في المدن الجديدة، قائلا "حاجه تفرح"، وهو ما يزيد الناس إصرار على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية.

وأضاف الجوهري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يقدمه هو رجل المرحلة، وعلى الجميع دعمه، لأنه ناجح في الناحية الأمنية ويحافظ على أمننا القومي والوطني، ويدحر الإرهاب، ويحرص على تسليح القوات المسلحة وتنويع مصادر السلاح، وفي نفس الوقت ينهض بالاقتصاد والتنيمة والعمران وشبكات الطرق والمصناع والاستثمار وتنمية سيناء، بالإضافة إلى تحسن وضعنا المالي وانخفاض التضخم ، وانخفاض معدلات البطالة.

وثمن الجوهري موقف الرئيس السيسي بمطالبته رجال الأعمال والشركات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات التي تتعاون مع وزارة الإسكان بالتأمين على العمالة المؤقتة، وذلك ردا على اقتراح رئيس الوزراء بشأن شهادة "أمان" للتأمين على العمالة اليومية، قائلا "السيسي دائما وأبدا يقف بجانب العمال ومحدودي الدخل ويفعل ما في وسعه لتحسين أوضاعهم".