مكافحة الآفات: "الحشرة الجياشة" هاجمت 12 دولة ونتخوف من قربها لمصر

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة فى إدارة المكافحة تتخذ جميع الاحتياطات لمواجهة حشرة تدعى "الخريف الجياشة"، لافتاً إلى أن الآفة تجتاح دول وسط قارة إفريقيا.

وأضاف السباعى، فى تصريح خاص لمصراوي، اليوم الخميس: "الموطن الأصلي للحشرة الجيشة أمريكا الوسطى والجنوبية، وتم اكتشفها لأول مرة العام الماضي".

وأشار رئيس مركز المكافحة، إلى أن الوزارة تتخذ حاليًا إجراءات احترازية كبيرة لمواجهتها وعدم انتشارها، مؤكدًا أنها هاجمت 12 دولة في القارة ووصلت إلى حدود السودان.

وتابع السباعي: "نتخوف أن تكون مصر المحطة القادمة".

يشار إلى أن الحشرة الجياشة، هي آفة جديدة تجتاح دول وسط قارة إفريقيا، وأطوراها: "بيضة، يرقة، عذراء، حشرة كاملة"، ويعتبر الطور اليرقي الضار، حيث يلتهم كل ما يعترض طريقها.

الجدير بالذكر أن الحشرة انتشرت بشكل كبير في قارة إفريقيا وتم تسجيلها بدولة السودان، وألحقت الدمار بمحاصيل رئيسية، أكثر من 80 محصولًا من بينها الذرة، والدخن، والسورجم "الذرة الرفيعة".