معهد علوم البحار يدشن اتحاد منتجي الأحياء المائية الثلاثاء المقبل

كتبت- داليا شبل:

ينظم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتور شوقي زكي سبع، يوم الثلاثاء المقبل ورشة عمل تقنية بعنوان "التحديات التي تواجه تطوير مصانع إنتاج أعلاف الأسماك.. تدشين اتحاد منتجي الأحياء المائية في مصر"، بنادي القوات المسلحة بمحافظة كفر الشيخ وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد رئيس المعهد فى تصريح اليوم أن فعاليات ورشة العمل تأتى ضمن مشروع "الحملة القومية للنهوض بصناعة الأعلاف السمكية في مصر خاصة صغار ومتوسطو المنتجين"، الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر، موضحا ان ورشة العمل تهدف إلى حث وتشجيع جميع العاملين في قطاع الاستزراع على إنشاء رابطة قانونية لتنظيم شئون العمل وتقديم يد العون والدعم والتطوير ومساعدة العاملين به.

وأشار إلى أن الورشة تتيح فرصة للخبراء في المجال للمناقشة في معظم القضايا التي تواجه تعزيز التنمية المستدامة وتحسين إدارة صناعة أعلاف الأسماك وقطاع الاستزراع السمكي في مصر ، لافتا الى أن المحاور الرئيسية لورشة العمل تتضمن عرض دراسة تحليلية عن صناعة أعلاف الأسماك في مصر، الوضع الحالي، التحديات، المشكلات الحرجة، والبرنامج المقترح للتنمية البشرية وتطوير قطاع صناعة أعلاف الأسماك، وإعداد صياغة لأفضل الممارسات الإدارية والتكنولوجية، من أجل تحقيق الاستدامة في قطاع إنتاج الأعلاف والأسماك.