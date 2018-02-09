"السيسي كلف بالقضاء على الإرهاب".. والجيش ينفذ قبل مهلة الـ"3 شهور"

كتب- محمد عبدالناصر:

"استخدام القوة الغاشمة في مواجهة المتطرفين".. هذه الجملة كانت تكليفًا من الرئيس السيسي للقوات المسلحة في 29 نوفمبر الماضي، بالقضاء على الإرهاب في ثلاثة أشهر، ومنح الرئيس وقتها لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد حجازي الحق في استخدام القوة الغاشمة لتنفيذ هذا الهدف.

هذا التكليف الرئاسي للجيش جاء في إطار زمني مُحددK خلال خطاب الرئيس في الاحتفال الرسمي بذكرى الميلاد النبوي، والذي سيطرت عليه تداعيات الهجوم على مسجد الروضة في بئر العبد، في شمال سيناء، واستشهد فيه 311 مواطنا.

وخلال الفترة الماضية عملت القوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة على تنفيذ تكليف الرئيس، حتى جاء البيان الأول من القوات المسلحة اليوم الجمعة، عن رفع حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية شاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للقضاء على العناصر الإرهابية.

وفي هذا السياق قال اللواء نبيل فؤاد، الخبير العسكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى تكليفًا للقوات المسلحة بالقضاء على الإرهاب في جملة تبدو للبعض بأنها عابرة، لكن منذ تكليف الرئيس وهناك تجهيزات واستعدادات للقوات المسلحة لهذه العملية الشاملة.

وأضاف "فؤاد"، لمصراوي، اليوم، أن نجاح أي عملية عسكرية يحتاج إلى معلومات حقيقية عن تواجد الإرهابيين، وخلال الشهرين السابقين كانت القوات المسلحة بجانب أجهزة الدولة المختصة تعمل على جمع أكبر قدر من المعلومات لبدء العملية العسكرية الشاملة التي أُعلن عنها اليوم.

وقال الخبير العسكري إن شعب مصر له دور كبير في نجاح هذه العملية العسكرية، ولابد أن يعلم الشعب بأنه مساعد كبير في القضاء على الإرهابيين والقتلة، فعلى كل مواطن يجد أمامه أي معلومة تفيد أجهزة الدولة في حربها على الإرهاب الإبلاغ عنها.

وقال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، والخبير العسكري، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الأركان بالقضاء على الإرهاب في سيناء خلال 3 أشهر، يعني أن الأمر كان مدروسًا، ضمن خطة للقضاء على الإرهاب في سيناء، خلال المدة التي قررها الرئيس.

وأضاف "سالم" أن خطط القوات المسلحة، تعتمد على دراسة قوة العدو، والاستراتيجية التي يستخدمها، في حربه على الجيش والشرطة.