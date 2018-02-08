التعليم تشارك في مبادرة "النيل حياة وحضارة" للتوعية بأهمية الحفاظ عليه

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن قطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة سوف يشارك فى مبادرة النيل "حياة - حضارة – تاريخ" بالتعاون مع جمعية صوت النيل الهادفة إلى الحفاظ على مياه النيل وحمايتها، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفنى بنشر الوعى القومى بأهمية نهر النيل بين الطلاب، وبناء أجيال قادرة على تحمل مسئوليتها فى الحفاظ على النيل واعتباره واجبًا قوميًا مقدسًا، وحق من حقوق الأجيال القادمة غير قابل للتفريط.

وأكد خيري –في بيان صحفي، أن عدد من الإدارات العامة التابعة لقطاع الخدمات والأنشطة منها: التربية البيئية والسكانية، والأنشطة الثقافية بنشاطيها "المسرح، والصحافة"، وتنمية مادة التربية الفنية، سوف تشارك فى مسابقة النيل "حياة - حضارة - تاريخ" بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية للعام (2018 /2019)، وذلك بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، مشيرًا إلى أهمية نهر النيل لأنه بمثابة شريان الحياة لمصر، ولابد من نشر الوعى الثقافى بأهميته، وكيفية ترشيد المياه، وعدم إهدارها، والحفاظ على مياه النيل من التلوث الصناعى والبيئي، على أن تسلم جميع الأعمال الخاصة بالمسابقة بديوان عام الوزارة، فى موعد أقصاه (30/4/2018)، مع مراعاة تصنيف الأعمال حسب المراحل.