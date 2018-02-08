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مندوب مصر بالأمم المتحدة: القضية السورية تمثل معادلة صعبة في معادلات استقرار المنطقة

01:07 ص الخميس 08 فبراير 2018
مندوب مصر بالأمم المتحدة: القضية السورية تمثل معادلة صعبة في معادلات استقرار المنطقة

السفير محمد إدريس

كتب - معتز عباس

أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، أن القضية السورية تمثل معادلة صعبة في معادلات استقرار الشرق الأوسط لكونها طرف مهمل وفي تلك المعادلة نظرًا للأوضاع السورية.

وأضاف إدريس في تصريحات له مع فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء أن هناك أطراف متعددة لها مصالح وتداخل فيما يحدث في الداخل السوري، وتصعب من الموقف، وهو ما يحتم بذلك المزيد من الجهود لحل هذه القضية وتخفيف معاناة السوريين.

وشدد على الدور المصري الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في الداخل السوري على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، مؤكًدا أن الدولة المصرية تسعى لمساعدة الشعب السوري في الحفاظ على دولته ومؤسساته الوطنية.

 

محمد إدريس الأمم المتحدة القضية السورية الشرق الأوسط

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