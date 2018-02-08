وزير التعليم: تطوير المنظومة التعليمية يحتاج إلى تكاتف الجميع

القاهرة (أ ش أ):

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع التعليم علي قمة أولوياته، ومهتم جدا بتطوير التعليم، مشيرا إلى سعي الرئيس الدائم من أجل إصلاح النظام التعليمي.

وقال الوزير -في حوار مع صحيفة "الجمهورية" بعددها الصادر اليوم الخميس- إن تطوير المنظومة التعليمية يحتاج إلى تكاتف الجميع، فالمسئولية ليست مسئولية وزير أو وزارة، وإنما مسئولية جماعية يدخل تحت مظلتها دور الأسرة ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلي العمود الفقري الأساسي (المعلم)".

وأضاف الوزير: "نعمل ليلا ونهارا من أجل الانتهاء من خطة النظام المعدل للثانوية العامة، وأوشكنا على الانتهاء منها وسيعلن عنها خلال الفترة القريبة القادمة بعد الانتهاء منها وعرضها على مجلس الوزراء والجهات المختصة، كما سيتم الإعلان عن النظام التعليمي الجديد من الطفولة المبكرة التي ستبدأ من مرحلة رياض الأطفال"، مشيرا إلى أن كل ما يطرح عن نظام الثانوية المعدل للثانوية العامة مجرد اجتهادات ووهم من خيال صاحبها.

وفيما يتعلق بالمدارس اليابانية، لفت الوزير إلى أن الدراسة في المدارس اليابانية ستبدأ سبتمبر القادم، بعد انتهاء كافة التجهيزات اللازمة للعملية الدراسية التي تحقق نسبة 100% من جودة التعليم.

وبشأن قانون التعليم الجديد، قال شوقي، إن قانون التعليم الجديد يحتاج وقتاً أكبر ولن نتسرع في الانتهاء منه حيث يرتبط القانون بنحو 14 قانونا فرعيا، وحاليا نتشاور مع مجلس الدولة علي بعض المواد الموجودة به وسيتم عرضه بعد الانتهاء منه علي وزارة المالية لأنه يتضمن جدول الأجور، منوها بأن النية معقودة لزيادة أجور المعلمين".

وأكد الوزير شوقي، أن الفصل الدراسي الثاني سيشهد تحركات وجولات لقيادات الوزارة في مختلف المدارس بكافة المحافظات لرصد الإيجابيات وتعظيمها ومكافأة العناصر الملتزمة والمجتهدة وفي نفس الوقت رصد السلبيات وإيجاد الحلول لها على أرض الواقع ومعاقبة كل مقصر، متابعا أنه سيقوم بزيارات مفاجئة بداية من الأسبوع المقبل للمدارس بدون خط سير أو معرفة مسبقة لأي مسئول لمتابعة العملية الدراسية وذلك بمختلف محافظات مصر.