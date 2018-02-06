عميدة "إعلام القاهرة" توضح حقيقة عودة أستاذ الكلية المتهم بالتحرش للعمل

كتب- محمد قاسم:

نفت الدكتورة جيهان يسري، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة الأستاذ المتفرغ بالكلية -المتهم بالتحرش والابتزاز الجنسي للطالبات- للعمل.

وقالت يسري في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء، إن "ياسين لاشين حضر للجامعة أمس وحاول دخول الكلية بحجة أن مدة وقفه عن العمل انتهت، لكننا منعناه من الدخول".

وأضافت يسري، أنه لم يصل إلى الكلية أي إخطار من مجلس التأديب يفيد بعودته للعمل، لافتة إلى أن تحقيقات مجلس التأديب في الوقائع المنسوبة إليه لا تزال مستمرة ولم تنته.

في مطلع أغسطس 2017، انتشرت تسجيلات صوتية جنسية منسوبة للأستاذ المتفرغ بإعلام جامعة القاهرة، ياسين لاشين، يبتز فيها فتاة جنسيًا، ويساومها ويجبرها على ممارسة الجنس معه، فأثارت الواقعة جدلًا كبيرا في أوساط المجتمع الجامعي.

وأحالت جامعة القاهرة، "لاشين" إلى مجلس التأديب بعد أن أوقفته عن العمل 3 أشهر، وجهزت ملفًا بالتسجيلات الجنسية إلى النيابة العامة.

لكن في ديسمبر الماضي، قررت نيابة قسم الجيزة، حفظ التحقيقات في واقعة اتهام الدكتور ياسين لاشين الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بالابتزاز الجنسي، وتلقي رشوة من الطلاب مقابل النجاح، لعدم كفاية الأدلة.

وفى أبريل العام الماضي، أحال رئيس جامعة القاهرة السابق، جابر نصار، "لاشين" إلى الإدارة الشئون القانونية المركزية؛ للتحقيق معه بتهمة الرشوة وابتزاز الطلاب والتربح من وظيفته.