مواطن إماراتي للسيسي: "بدعيلك ربنا يحفظ مصر".. و"بن زايد" يسأل عن اسمه

كتب - أحمد جمعة:

استوقف مواطن إماراتي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولته بأحد المراكز التجارية بمدينة أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، بصحبة الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي.

وقال المواطن الإماراتي للرئيس السيسي: "ربنا يحفظ مصر وأهلها، وبندعيلك دائما، والله يوفقك".

وسأله "بن زايد" عن اسمه وعمله.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس السيسي على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو للرئيس وولي عهد أبو ظبي، خلال جولتهما بالمول التجاري.

كان الرئيس السيسي وصل اليوم الثلاثاء، إلى "أبو ظبي"، واستقبله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم عقد جلسات مباحثات ضمت وفدي البلدين، رحب خلالها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس السيسي، معربين عن خالص اعتزازهما بالعلاقات الوثيقة والروابط الأخوية التي تجمع الدولتين والشعبين الشقيقين.