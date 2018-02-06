لجنة من "الصحة" تزور مدرسة "الشويفات": لا إصابات بالالتهاب السحائي

كتب - أحمد جمعة:

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم اكتشاف أي إصابة أو اشتباه بمرض الالتهاب السحائي بمدرسة الشويفات الخاصة بالقاهرة الجديدة، نافية ما تم تداوله ببعض وسائل الاعلام باكتشاف حالات بين التلاميذ مصابة بهذا المرض.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه فور علم الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة والسكان بالواقعة، وجه بتشكيل لجنة طبية عليا مكونة من الفريق الوقائي برئاسة الدكتور علاء عيد، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، واللواء طبيب ممدوح البهنساوي رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية، والدكتور خالد منيب أستاذ طب الأنف والأذن والحنجرة، وأستاذ من طب الأطفال.

وكشف "مجاهد" أن اللجنة قامت مساء اليوم بزيارة المدرسة الملحق بها الطفل، واجتمعت مع قيادات ومديري المدرسة، لافتاً إلى أن اللجنة تفقدت البيئة الصحية للمدرسة من حيث الفصول ودورات المياه والكافتيريا والمطبخ والملاعب ومصادر المياه، وتم أخذ مسحات طبية من الأنف والحلق من العاملين بالمدرسة المخالطين للطفل، بالإضافة إلى عينات مياه وأغذية لفحصها بالمعامل المركزية.

كما زارت اللجنة الطفل بإحدى المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة، التي نُقل إليها بناءً على رغبة أسرته بعد أخذ العينات منه في مستشفى حميات العباسية، وقامت اللجنة بالكشف علية للاطمئنان على حالته الصحية، وتبين أن حالته الصحية مستقرة وفي تحسن مستمر.

وأضاف "مجاهد" في بيان اليوم، أن الطالب يبلغ من العمر 11 عاما بالصف السادس الابتدائي بذات المدرسة، ظهرت عليه أعراض ارتفاع بدرجة الحرارة، وصداع، وقئ، وذلك يوم 2 فبراير الحالي، حيث تم تحويله الى مستشفى حميات العباسية، يوم 4 فبراير، وتم أخذ عينة وتم عمل بذل للسائل النخاعي للطفل وإجراء مزرعة وصبغة جرام، مؤكداً أن جميع النتائج جاءت سلبية للبكتيريا، كما تم عملPCR بكتيريولوجي و PCR فيرولوجي، وظهرت نتيجة البكتيريا سلبية للالتهاب السحائي الوبائي والغير وبائي، وهذا يؤكد عدم وجود أي اصابة بكتيرية للطفل.