إسماعيل نصرالدين: "وزير الصحة بيشتغل من المكتب بالشوكة والسكينة"

القاهرة- مصراوي:

اتهم إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بأنه "سبب تدهور صحة المصريين" على حد قوله.

وقال نصر الدين في بيان له، اليوم الثلاثاء: "وزير الصحة رجل أكاديمي وبيشتغل من المكتب بالشوكة والسكينة، ولا يعلم شيئًا عن أوجاع الناس ولا يريد أن يعلم، وكل ما يهتم به هو بقاؤه على الكرسي أطول وقت ممكن".

وكشف نصرالدين، عن تجهيز عدد كبير من النواب يتجاوز 50 نائبًا من محافظات مختلفة، لتقديم استجواب جماعي ضد الوزير بناء على مستندات ووقائع.

وأضاف نصر الدين، أن سوء إدارة الوزير ظهرت في أكثر من موقف وحادث، "فعلى سبيل المثال وفاة 4 من عائلة واحدة بحلوان، بسبب عدم وجود وحدة لعلاج الحروق بمستشفى حلوان العام".

وتساءل نصر الدين، هل يعقل أن منطقة صناعية مثل حلوان بها آلاف العمال، وعدد كبير من المصانع والمستشفى العام بها غير مجهز.

وأوضح نصر الدين، أن وزير الصحة يتعامل بطريقة غير لائقة مع النواب، بالإضافة لعدم سيطرته على القطاعات والإدارات التابعة له.