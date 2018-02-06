وزير البيئة يبحث الوضع البيئي لشركة "سيمكس" للأسمنت

القاهرة- (أ ش أ):

بحث الدكتور خالد فهمي وزير البيئة اليوم مع رئيس مجلس إدارة شركة (CEMEX) الوضع البيئي لمصانع الأسمنت وإمكانية زيادة نسبة الوقود البديل المشتق من المخلفات والتي وصلت نسبته حاليا إلى ١٧% من خليط الوقود.

وأشارت الوزارة ـ فى بيان مساء اليوم ـ الى إستعداد الشركة للمساهمة في دعم إنشاء مشروعات لجمع وتدوير القمامة لإنتاج الوقود البديل من المخلفات (RDF) ، وذلك مساهمة في أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والإتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية.

وأبدى رئيس الشركة إستعدادها للمشاركة في بعض المشروعات والمبادرات في مجال أنشطة التشجير والزراعة بمحافظة أسيوط لتعويض إنبعاثات الغازات الكربونية الناتج عن إستخدام الفحم كوقود.

وخلال اللقاء، عرض وزير البيئة مشكلة تراب "الباي باص" الناتج عن صناعة الأسمنت وطرق التخلص منه، حيث إستعرض الجانبان الحلول الهندسية وإمكانية إعادة التدوير وبديل الدفن وتقديم خطة تنفيذية للتصدي لتلك المشكلة.

وفي إطار المسئولية المجتمعية للشركة، ذكر البيان أنه تم الإتفاق على دعم أنشطة الوزارة لإستضافة مؤتمر التنوع البيولوجي الذي تستضيفه مصر نهاية العام الجاري.

وفي نهاية اللقاء، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة نسخة من كتاب عن أنشطة الشركة في مجال الإستدامة البيئية في جميع أنحاء العالم، كما قدم وزير البيئة نسخة من تقرير الوضع البيئي في مصر والصادر حديثاً.