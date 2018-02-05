"فنانو العالم في مواجهة الإرهاب".. ندوة لوزارة الثقافة غدًا

كتب- هاني رجب:

ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة برئاسة الدكتور هشام مراد ندوة غدًا الثلاثاء، تحت عنوان "فنانو العالم في مواجهة الإرهاب" للفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

تبحث الندوة، دعـوة للمنتجين والممثلين العالمين للمشاركة فى أعمال درامية وسينمائية في مصر لمواجهة الإرهاب، كما حدث من قبل فى بعض الأعمال السينمائية والدرامية.

كما تبحث الندوة استثمار القوى الناعمة لمكافحة الإرهاب بما تمتلكه من عناصر جذب عبر والفنون والثقافة الراقية.

ومن المقرر أن يحضر الندوة سفراء الدول الأجنبية في مصر وعدد من الفنانين والشخصيات العامة، بالمركز المصري للتعاون الثقافي الدولي.