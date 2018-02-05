الخارجية تستضيف الجولة الخامسة للمشاورات السياسية بين مصر ومنغوليا

القاهرة (أ ش أ)

استضافت وزارة الخارجية المصرية اجتماعات الجولة الخامسة للمشاورات السياسية بين مصر ومنغوليا، حيث ترأس الجانب المصري السفير خالد ثروت مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية ، بينما ترأس دافاسورين دامدينسورين وزير الدولة للشئون الخارجية الجانب المنغولي.

وذكرت وزارة الخارجية ـ في بيان اليوم الاثنين ـ أن المشاورات السياسية بين مصر ومنغوليا تعد بمثابة آلية مراجعة لمجمل العلاقات الثنائية ، حيث تم إيلاء اهتماما كبيرا بتطوير العلاقات الثقافية ، وكذا سبل تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات وتشجيع السياحة بين البلدين ، إضافة إلى التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك في كافة المحافل والمنظمات الدولية للعمل سوياً من أجل جهود بناء السلم والأمن الدوليين.

وتناولت الاجتماعات أيضاً عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية ، التي تلعب مصر دورا بارزا فيها ، مثل جهود إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، فضلا عن الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن.

وأطلع الجانب المنغولي نظيره المصري على أهم التطورات المتعلقة بالأوضاع في منطقة شرق آسيا.