رئيس "الشورى العماني": سعداء بزيارة السيسي.. وستظل مصر رائدة المنطقة

كتب- هاني رجب:

أشاد خالد المعولي، رئيس مجلس الشورى العماني بالعلاقات التاريخية المصرية العمانية منذ القدم، مضيفًا: "ندرك تمامًا دور مصر الفاعل بالمنطقة العربية للدفع بكل ما يتعلق بالقضايا العربية، وحرصها على حفظ الأمن والاستقرار، وستظل مصر، رائدة للأمة العربية، وقائدة بكثير من المواقف التى تطلبت منها دورًا ملموسًا في عملية السلام الدولي، والأمن العربي والإقليمي".

وأعرب المعولي، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أيمن صلاح، ببرنامجه "أسواق وأعمال"، المذاع عبر فضائية "ON Live"، الاثنين، عن سعادة القيادة العمانية كلها، وعلى رأسها السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصفها بأنها تبين مدى العلاقات الوطيدة العمانية المصرية، مؤكدًا أنها ستكون لها توابع وآثار إيجابية على المستويين السياسي والاقتصادي ما بين الدولتين.

وأوضح رئيس مجلس الشورى العماني، أن القيادتين يسعيان إلى تحقيق مصالح مشتركة بين الجانبين، وفق خطة عمل مدروسة من قبل لجنة فنية عمانية مصرية، مضيفًا: "البداية ستكون عن طريق بعض الصناديق الاستثمارية التي نستطيع من خلالها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، لتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي".