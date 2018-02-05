الصحة: رفع كفاءة مستشفيات الحميات بـ 391 مليون جنيه خلال 2017

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ خطة لرفع كفاءة البنية التحتية والأقسام الداخلية بمستشفيات الحميات بمحافظات الجمهورية بتكلفة بلغت 391 مليون جنيه، وذلك خلال العام الماضي .

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان اليوم، إن الخطة تهدف إلى الوصول لخدمة ذات جودة تليق بالمريض المصري، حيث تضمنت الانتهاء من إنشاء المبنى الجديد بمستشفى حميات طنطا بنسبة إنجاز 50% وجار تشطيبه وتجهيزه بقيمة 150 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال الأساسات بالمبنى الجديد بمستشفى حميات المنصورة بنسبة إنجاز تعدت 20% ، وجار استكمال أعمال التشطيبات بقيمة 200 مليون جنيه .

وأشار إلى أن أعمال التطوير شملت إنشاء وافتتاح مبنى العيادات الخارجية بمستشفى حميات الإسكندرية بتكلفة 5 ملايين جنيه، والانتهاء من تطوير وحدة العناية المركزة بمستشفى حميات الإسكندرية لتصبح سعة 23 سريرا بتكلفة مليوني جنيه .

وقال مجاهد، إنه تم الانتهاء من إنشاء مبنى العيادات الخارجية والعناية المركزة والغسيل الكلوي بمستشفى شبين الكوم بتكلفة 5 ملايين جنيه، فيما تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز قسم العناية المركزة بسعة 8 أسرة وتطوير وحدة المناظير والجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات قنا بتكلفة 7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تطوير الأقسام الداخلية وإنشاء وحدة العناية المركزة بمستشفى حميات دمياط بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وأضاف: أنه تم تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حميات كفر الدوار بالبحيرة ، وجار الإعداد لتجهيزها، كما تم تطوير مبنى العناية المركزة والعيادات الخارجية بمستشفى حميات دمنهور بالبحيرة وجار الإعداد لتجهيزها، مشيراً إلى الانتهاء من تطوير مبنى المناظير والجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات السويس بنسبة إنجاز تعدت 70% وبتكلفة بلغت 18 مليون جنيه.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم طباعة وتوزيع أول بروتوكول وأدلة إرشادية إكلينيكية لأمراض الحميات بمستشفيات الحميات بالجمهورية، لافتا إلى الانتهاء من تدريب 1300 من أعضاء الفريق الطبي منهم 300 طبيب على أعمال العناية المركزة ، و50 طبيبا على أعمال مناظير الجهاز الهضمي، فيما تم تدريب 75 على كيفية التعامل مع أمراض الحميات والأمراض الوبائية، بالإضافة إلى تدريب 225 طبيبا على كيفية التعامل مع حالات الأنفلونزا والاكتشاف المبكر لها.

وتابع مجاهد، أنه تم تدريب 425 من التمريض والفنيين على البرنامج العلمي لأمراض الحميات والأمراض المعدية ، فضلاً عن تدريب 225 آخرين على كيفية التعامل مع حالات حالات الأنفلونزا وشبيهة الأنفلونزا وتعريف الحالات والاكتشاف المبكر لها.

كما تم تزويد المستشفيات بالتجهيزات الطبية وغير الطبية ورفع كفاءة الأداء ، حيث تم تزويد مستشفي حميات شبين الكوم بجهاز رنين مغناطيسي، فيما تم إمداد مستشفى حميات العباسية بجهاز أشعة مقطعية، وتزويد مستشفى حميات قنا بجهاز أشعة مقطعية ، لافتاً إلى تزويد كل من مستشفيات الحميات بالعباسية، ومطروح ، وأسوان، و دسوق بأجهزة موجات فوق صوتية حديثة.