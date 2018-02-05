الرئيس السيسي يستقبل نائب رئيس الوزراء العماني

مسقط - أ ش أ:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين بمقر إقامته في العاصمة العمانية مسقط، نائب رئيس الوزراء العماني لشئون مجلس الوزراء، فهد بن محمود آل سعيد.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء جدد ترحيب السلطنة بزيارة الرئيس السيسي، مؤكدا حرص السلطان قابوس بن سعيد وسلطنة عمان على دفع وتعزيز التعاون مع مصر والتي تعد ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيرا إلى ما يجمع البلدين والشعبين من روابط تاريخية وعلاقات وثيقة ممتدة.

وأكد الرئيس سعادته بزيارة مسقط، مشيرا إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع سلطنة عمان، وما يجمعهما من روابط أخوة وتعاون وثيق. كما ثمن الرئيس المواقف المقدرة للسلطان قابوس تجاه مصر، مشيدا بما شهده خلال زيارته الجارية للسلطنة من نهضة وتقدم بفضل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض ما تقوم به مصر من إجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات، مشيرا إلى المشروعات القومية التي تنفذها مصر والتي تتيح فرصا استثمارية واعدة ومتنوعة في العديد من المجالات الأمر الذي يجعل منها سوقا ضخما لرجال الأعمال، ومعربا عن التطلع لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. وأشاد نائب رئيس الوزراء العماني بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدا حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر في تلك المجالات. وقد تم الاتفاق على دراسة إنشاء صندوق استثماري مشترك بين الجانبين لهذا الغرض.

ومن ناحية أخرى، أكد نائب رئيس الوزراء العماني تميز الجالية المصرية في عمان، وتمتعها بخبرات كبيرة في عدة مجالات أبرزها التعليم والثقافة، وأن السلطنة تحرص على معاملتهم كسائر المواطنين العمانيين. ووجه الرئيس الشكر للسلطان قابوس ونائب رئيس الوزراء العماني على الرعاية الكريمة التي يتلقاها المصريون من أشقائهم في السلطنة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية، ولاسيما سبل التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، بما ينهي المعاناة الإنسانية لشعوبها ويحافظ على مقدراتها، وقد أكد الجانبان أهمية تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجهها في الوقت الراهن.