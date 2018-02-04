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محمد منير مهنئاً وزيرة الثقافة: "فخور بتوليها هذا المنصب"

09:07 م الأحد 04 فبراير 2018
محمد منير مهنئاً وزيرة الثقافة: "فخور بتوليها هذا المنصب"

الدكتورة إيناس عبد الدايم و الفنان محمد منير

كتب- محمد لطفي:

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، الفنان الكبير محمد منير، لمناقشة عدة مشاريع فنية خلال الفترة القادمة.

وحرص منير على تهنئة وزيرة الثقافة الجديدة، قائلاً: "فخور بتوليها هذا المنصب كأول سيدة وموسيقية تتولي حقبة الثقافة" -حسبما ذكرت الوزارة في بيان صحفي.

وأبدى منير، خلال اللقاء استعداده للتعاون مع الوزارة في أي نشاط فني من شأنه إعلاء قيمة الفن وخدمة الوطن.

محمد منير إيناس عبد الدايم وزارة الثقافة خدمة الوطن

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