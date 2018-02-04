محمد منير مهنئاً وزيرة الثقافة: "فخور بتوليها هذا المنصب"

كتب- محمد لطفي:

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، الفنان الكبير محمد منير، لمناقشة عدة مشاريع فنية خلال الفترة القادمة.

وحرص منير على تهنئة وزيرة الثقافة الجديدة، قائلاً: "فخور بتوليها هذا المنصب كأول سيدة وموسيقية تتولي حقبة الثقافة" -حسبما ذكرت الوزارة في بيان صحفي.

وأبدى منير، خلال اللقاء استعداده للتعاون مع الوزارة في أي نشاط فني من شأنه إعلاء قيمة الفن وخدمة الوطن.