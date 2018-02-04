محمد منير مهنئاً وزيرة الثقافة: "فخور بتوليها هذا المنصب"
09:07 م الأحد 04 فبراير 2018
كتب- محمد لطفي:
استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، الفنان الكبير محمد منير، لمناقشة عدة مشاريع فنية خلال الفترة القادمة.
وحرص منير على تهنئة وزيرة الثقافة الجديدة، قائلاً: "فخور بتوليها هذا المنصب كأول سيدة وموسيقية تتولي حقبة الثقافة" -حسبما ذكرت الوزارة في بيان صحفي.
وأبدى منير، خلال اللقاء استعداده للتعاون مع الوزارة في أي نشاط فني من شأنه إعلاء قيمة الفن وخدمة الوطن.
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