​إصابة 3 عاملين بمطار القاهرة في انقلاب سيارة مياه داخل المهبط

كتب- طه عبيد:

أصيب 3 عاملين بشركة مصر للطيران، بعد انقلاب سيارة مياه داخل مهبط مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد.

وأفادت مصادر طبية، أن العاملين أصيبوا بكدمات وكسور في الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى مصر للطيران لتلقي العلاج بعد إسعافهم داخل مهبط المطار.

وأوضحت المصادر، أن سيارة مياه خاصة بالطائرات سقطت بالقرب من موقع 927 بمهبط الطائرات بمبني الركاب رقم 3 مما أسفر عن إصابة كل من سعيد عبدالفتاح سعيد، سامح أحمد السيد، مصطفى حسين مصطفى، معاوني تجهيز الطائرات.

وأكدت المصادر أنه تم إسعاف المصابين بإشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، ونقلهم إلى مستشفى مصر للطيران تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، بتكليف من إبراهيم حسن مدير إسعاف القاهرة، لاستكمال إجراءات تلقي العلاج.