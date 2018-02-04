"اقتصادية النواب": ملتقى الاستثمار فرصة لعرض خطوات الإصلاح في مصر

كتب- إسلام ضيف:

أشاد محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، باستضافة مصر فعاليات الملتقى الثالث للاستثمار، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من ألف مشارك من 51 دولة.

وأبرز عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم الأحد، أن الملتقى فرصة لعرض الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر بشأن التسهيلات، وإزالة العوائق الإدارية، من خلال حزمة تشريعات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، والتقارير الإيجابية الصادرة عن مؤسسات دولية كالبنك الدولي، وصندوق النقد، والتصنيفات الإيجابية للإقتصاد المصري، والترويج لها جيدًا، لجذب المزيد من المستثمرين.

وأوضح عبد الحميد أن ملتقى الاستثمار يأتي فى توقيت غاية في الأهمية؛ للترويج لقانون الاستثمار، وحصر الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات، وربطها بخريطة الاستثمار الصناعي، ويأتي بعد جملة من التطورات الاقتصادية المهمة والتعديلات على بعض القوانين والإجراءات التنظيمية، ما ساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف: "هذا الملتقى حدث اقتصادي بارز، بالنظر إلى النجاحات التي تحققت في مصر بمجال الإصلاح واستقطاب الاستثمارات، والاهتمام الكبير من المستثمرين والهيئات العربية والدولية المعنية.

وأوضح أن الملتقي يبحث فرص التعاون بين المستثمرين الأجانب، وقطاعات الصناعة، والخدمات المصرية، لتصدير السلع والخدمات إلى الأسواق الأفريقية والعربية والاوروبية.

ولفت عبد الحميد النظر إلى أن الخريطة المزمع عرضها في الملتقى تشمل أهم الفرص الواعدة في محور قناة السويس، والفرص المتاحة بباقي المشروعات القومية، وعرض الفرص الواعدة بالسوق المصري.